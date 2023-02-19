Франція назвала нові строки передачі Україні легких танків AMX-10

Франція розпочне постачання Україні важких бронеавтомобілів AMX-10RC, також званих легкими колісними танками, вже наприкінці наступного тижня, тобто до 27 лютого. Про це сказав в інтерв'ю виданню Le Parisien міністр оборони Себастьєн Лекорню.

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У той же час він не став уточнювати, скільки всього одиниць такої бронетехніки увійде до першої партії для України, "аби не давати жодної стратегічної інформації для Росії", зазначивши, що українські військові вже майже пройшли курс навчання використанню AMX-10.

Лікарню також підтвердив позицію Франції не постачати поки запрошені Києвом танки Leclerc, вказавши, що вони, отримавши "обмежений експортний успіх", все ж не можуть бути поставлені масово, на відміну від німецьких танків Leopard.

Щодо передачі Україні бойових літаків французький міністр заявив, що з цього приводу "немає жодних табу", як і "нічого не виключено" в плані підготовки українських пілотів французькою армією.

Нагадаємо, що за підсумками бесіди зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим 12 січня Лекорню заявив, що сподівається на те, що броньовики AMX-10 будуть передані Україні протягом двох місяців.

При цьому наприкінці січня президент Франції Емманюель Макрон заявляв, що не виключає передачу Україні згаданих танків Leclerc, але попросив опрацювати це питання міністра оборони.