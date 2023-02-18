Франція анонсувала швидкі постачання в Україну гаубиць Caesar: у чому причина

Франція прискорила виробництво озброєнь, тому Україна може розраховувати на швидкі постачання додаткових самохідних артилерійських установок Caesar.

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Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна під час Мюнхенської конференції, пише "Укрінформ".

Вона також вважає, що всі країни Європи мають адаптувати свої економіки до прискореного виготовлення зброї.

"Додаткові САУ Caesar ви отримаєте незабаром, оскільки ми тепер виробляємо швидше", - сказала міністр.

Нагадаємо, що Франція має намір поставити Україні ще 12 самохідних артилерійських установок Caesar на додаток до переданих раніше 18. Постачання Caesar для України фінансуватиметься в рамках фонду підтримки у розмірі €200 млн, покликаного дозволити Україні купувати зброю та військове спорядження безпосередньо у французьких виробників, про створення якого повідомлялося наприкінці грудня.