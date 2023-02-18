Франция анонсировала скорые поставки в Украину гаубиц Caesar: в чем причина

Франция ускорила производство вооружений, поэтому Украина может рассчитывать на скорые поставки дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar.

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Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во время Мюнхенской конференции, пишет "Укринформ".

Она также считает, что все страны Европы должны адаптировать свои экономики к ускоренному производству оружия.

"Дополнительные САУ Caesar вы получите в скором времени, поскольку мы теперь производим быстрее", - сказала министр.

Напомним, что Франция намерена поставить Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Caesar в дополнение к переданным ранее 18. Поставки Caesar для Украины будут финансироваться в рамках фонда поддержки в размере€200 млн, призванного разрешить Украине покупать оружие и военное снаряжение непосредственно у французских производителей, о создании которого сообщалось в конце декабря.