Франция назвала новые сроки передачи Украине легких танков AMX-10

Франция начнет поставки Украине тяжелых бронеавтомобилей AMX-10RC, также называемых легкими колесными танками, уже в конце следующей недели, то есть до 27 февраля. Об этом сказал в интервью изданию Le Parisien министр обороны Себастьен Лекорню.

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В то же время он не стал уточнять, сколько всего единиц такой бронетехники войдет в первую партию для Украины, "чтобы не давать никакой стратегической информации для России", при этом отметив, что украинские военные уже почти прошли курс обучения использованию AMX-10.

Лекорню также подтвердил позицию Франции не поставлять пока запрошенные Киевом танки Leclerc, указав, что они, получив "ограниченный экспортный успех", все же не могут быть поставлены массово, в отличие от немецких танков Leopard.

В отношении же передачи Украине боевых самолетов французский министр заявил, что на этот счет "нет никаких табу", как и "ничего не исключено" в плане подготовки украинских пилотов французской армией.

Напомним, что по итогам беседы со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым 12 января Лекорню заявил, что надеется на то, что броневики AMX-10 будут переданы Украине в течение двух месяцев.

При этом в конце января президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что не исключает передачи Украине упомянутых танков Leclerc, но попросил проработать этот вопрос министра обороны.