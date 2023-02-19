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Франция назвала новые сроки передачи Украине легких танков AMX-10
Франция начнет поставки Украине тяжелых бронеавтомобилей AMX-10RC, также называемых легкими колесными танками, уже в конце следующей недели, то есть до 27 февраля. Об этом сказал в интервью изданию Le Parisien министр обороны Себастьен Лекорню.
В то же время он не стал уточнять, сколько всего единиц такой бронетехники войдет в первую партию для Украины, "чтобы не давать никакой стратегической информации для России", при этом отметив, что украинские военные уже почти прошли курс обучения использованию AMX-10.
Лекорню также подтвердил позицию Франции не поставлять пока запрошенные Киевом танки Leclerc, указав, что они, получив "ограниченный экспортный успех", все же не могут быть поставлены массово, в отличие от немецких танков Leopard.
В отношении же передачи Украине боевых самолетов французский министр заявил, что на этот счет "нет никаких табу", как и "ничего не исключено" в плане подготовки украинских пилотов французской армией.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что по итогам беседы со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым 12 января Лекорню заявил, что надеется на то, что броневики AMX-10 будут переданы Украине в течение двух месяцев.
При этом в конце января президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что не исключает передачи Украине упомянутых танков Leclerc, но попросил проработать этот вопрос министра обороны.