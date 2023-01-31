Резников обсудит с Макроном в Париже поставки истребителей F-16 для Украины, – СМИ

Министр обороны Алексей Резников в ходе визита в Париж 31 января встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить предоставление Украине истребителей F-16.

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Об этом пишет издание The Guardian.

Отмечается, что встреча Резникова и Макрона состоится на фоне дебатов между союзниками Киева о том, предоставлять ли ВСУ истребители для войны против России после того, как президент США Джо Байден исключил предоставление F-16.

Сам Макрон ранее заявлял, что нельзя исключать возможность поставки истребителей Украине, но только в том случае, если это не приведет к эскалации.

Напомним, после того, как Германия решила передать Украине Leopard 2 и разрешила реэкспорт, ряд стран решили присоединиться к "танковой коалиции".

Теперь в Киеве считается логичным следующим шагом передачу современных истребителей. Западные партнеры уже обсуждают этот вопрос.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о положительных сигналах от Польши о готовности передать истребители F-16 в координации с НАТО.

Президент США Джо Байден заявил, что США не намерены отправлять истребители F-16 в Украину.