Резніков обговорить з Макроном у Парижі поставки винищувачів F-16 для України, – ЗМІ

Міністр оборони Олексій Резніков в ході візиту у Париж 31 січня зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, щоб обговорити надання Україні винищувачів F-16.

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Про це пише видання The Guardian.

Зазначається, що зустріч Резнікова та Макрона відбудеться на тлі дебатів між союзниками Києва про те, чи надавати ЗСУ винищувачі для війни проти Росії після того, як президент США Джо Байден виключив надання F-16.

Сам Макрон раніше заявляв, що не можна виключати можливості постачання винищувачів Україні, але тільки в тому випадку, якщо це не призведе до ескалації.

Нагадаємо, після того, як Німеччина вирішила передати Україні Leopard 2 та дозволила реекспорт, ряд країн вирішили приєднатися до "танкової коаліції".

Тепер у Києві вважають логічним наступним кроком передачу сучасних винищувачів. Західні партнери вже обговорюють це питання.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про позитивні сигнали від Польщі щодо готовності передати винищувачи F-16 у координації з НАТО.

Президент США Джо Байден заявив, що США не планують відправляти винищувачі F-16 в Україну.