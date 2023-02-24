Зеленский подтвердил, что Украина уже получила первые танки Leopard

Польша отправила в Украину первые из 14 боевых танков Leopard-2.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Киеве.

"Сегодня мы сообщаем о первых танках из Польши", - сказал Зеленский.

По его словам, важно, что первые предоставленные Украине танки Leopard поступили именно из Польши.

Президент подчеркнул, что польские танки усилят украинскую оборону.

Он напомнил, что Польша является одним из основателей танковой коалиции для Украины.

"Мы сделаем все, чтобы этот новый старт был мощным движением. Спасибо всем нашим партнерам, которые уже присоединились или присоединятся к танковой коалиции", - добавил Зеленский.

Как ранее сообщали СМИ, премьер-министр Матеуш Моравецкий объявит о доставке танков во время своего визита в Киев, посвященного годовщине российского вторжения.

Позже эту информацию подтвердил представитель польского правительства Петр Мюллер.

Напомним, Моравецкий активно лоббировал передачу Украине как можно больше танков. В частности, он заявлял, что Варшава допускала создание коалиции со странами, готовыми дать Украине часть своих Leopard 2, без Германии, а также отмечал, что Польша была первой страной, поставившей 250 танков в Украину.