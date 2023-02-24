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Канада удвоила число Leopard 2 для Украины: сколько танков передадут
Канада передаст Украине еще четыре танка Leopard 2 в добавок к четырем, которые были обещаны ранее.
Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет "Европейская правда".
"Сегодня Канада объявляет новую военную помощь друзьям в Украине. Мы передадим четыре дополнительных танка Leopard 2 Вооруженным Силам Украины, а также одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину", – отметил он.
По его словам, украинская сторона также получит 5000 боеприпасов калибра 155 миллиметров, которые помогут ВСУ продолжить борьбу за свободу и территориальную целостность Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Таким образом, общий вклад Канады в "танковую коалицию" уже составляет восемь танков Leopard 2.
Напомним, Польша отправила первые из 14 боевых танков Leopard-2, они уже прибыли в Украину.