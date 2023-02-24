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Канада выделяет $24 млн Украине: на что пойдут средства

Канада выделяет $24 млн Украине: на что пойдут средства

Канада объявила о предоставлении Украине более 32 миллионов канадских долларов (около 24 миллионов долларов США) на поддержку дальнейшего укрепления безопасности и стабилизации в Украине.

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15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
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Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Канады.

Эта сумма включает:

  • 7,5 млн долларов на разминирование;
  • более 13 миллионов долларов на усилия по привлечению к ответственности, в том числе на борьбу с сексуальным насилием в условиях войны;
  • более 12 миллионов долларов в противодействие химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.

Кроме того, Канада присоединилась к Консультативной группе по расследованию преступлений для Украины (ACA) вместе с Соединенными Штатами, Великобританией и Европейским союзомACA будет непосредственно поддерживать усилия подразделений по расследованию военных преступлений Офисом генеральной прокуратуры Украины по документированию, сохранению и анализу доказательств и других преступлений, совершенных в Украине, для привлечения виновных к ответственности.

Напомним, страны "Большой семерки" намерены выделить Украине для обеспечения ее неотложных потребностей в 2023 году 39 миллиардов долларов.

Автор:
Нина Комащенко