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Канада выделяет $24 млн Украине: на что пойдут средства
Канада объявила о предоставлении Украине более 32 миллионов канадских долларов (около 24 миллионов долларов США) на поддержку дальнейшего укрепления безопасности и стабилизации в Украине.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Канады.
Эта сумма включает:
- 7,5 млн долларов на разминирование;
- более 13 миллионов долларов на усилия по привлечению к ответственности, в том числе на борьбу с сексуальным насилием в условиях войны;
- более 12 миллионов долларов в противодействие химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.
Кроме того, Канада присоединилась к Консультативной группе по расследованию преступлений для Украины (ACA) вместе с Соединенными Штатами, Великобританией и Европейским союзом. ACA будет непосредственно поддерживать усилия подразделений по расследованию военных преступлений Офисом генеральной прокуратуры Украины по документированию, сохранению и анализу доказательств и других преступлений, совершенных в Украине, для привлечения виновных к ответственности.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, страны "Большой семерки" намерены выделить Украине для обеспечения ее неотложных потребностей в 2023 году 39 миллиардов долларов.