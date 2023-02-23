Страны G7 пообещали Украине $39 миллиардов в 2023 году

Страны "Большой семерки" намерены выделить Украине для обеспечения ее неотложных потребностей в 2023 году 39 миллиардов долларов. Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов стран G7, принятом по итогам встречи в индийском Бенгалуру.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Отмечается, что к мероприятию также присоединились министр финансов Украины Сергей Марченко, руководители Международного валютного фонда, группы Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития и Совета по финансовой стабильности.

"Мы вместе с международным сообществом по-прежнему твердо привержены решению неотложных краткосрочных потребностей Украины в финансировании. На 2023 год, исходя из потребностей правительства Украины, мы увеличили наши обязательства по бюджетной и экономической поддержке до 39 миллиардов долларов", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что эти средства позволят Украине обеспечивать работу властей и предоставление основных услуг, проводить наиболее критический ремонт поврежденной инфраструктуры и стабилизировать экономику.

Кроме того, страны G7 заявили о решительной поддержке тесного взаимодействия МВФ с Украиной и приветствовали прогресс, достигнутый в их переговорах и призвали до конца марта договориться о новой программе кредитования.

Участники встречи также подчеркнули важность усилий, предпринятых группой Всемирного банка по направлению значительной помощи Украине, в том числе через фонд поддержания административной аппарата, известный как PEACE, а также Фонд помощи, восстановления и реформирования Украины (URTF).

Также "Большая семерка" поприветствовала работу Международной финансовой корпорации и инициативу Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям по запуску своего нового трастового фонда для поддержки частных инвестиций в Украине.

"Мы продолжим наши совместные усилия по поддержке и содействию ремонту критической инфраструктуры Украины и восстановлению, в том числе через Межведомственную координационную платформу доноров. Мы также будем тесно координировать свои действия с соответствующими международными финансовыми организациями, включая группу Всемирного банка, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк", - заверили в G7.

Помимо этого, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США подчеркивают, что продолжать внимательно следить за эффективностью своих санкций против России и при необходимости будут "предпринимать дальнейшие действия".

"Мы также продолжим тесно сотрудничать и с нашими партнерами для обеспечения соблюдения наших санкций и предотвращения любых попыток уклониться от санкций или обойти их. В этом контексте мы призываем другие страны присоединиться к нашим санкциям в отношении России", - сказано в заявлении.

Страны "Большой семерки" указывают, что введением санкций, в частности ограничением цены покупки российской нефти, уже добились роста месячного дефицита бюджета РФ до рекордно высокого уровня, что должно ограничить ее возможности финансировать войну против Украины.

Источник фото: ua.depositphotos.com