В МВФ заявили о готовности предоставить Украине значительный долгосрочный кредит

Международный валютный фонд готов оказать значительную экономическую поддержку Украине в рамках новой кредитной программы, заявила директор Фонда Кристалина Георгиева. Об этом пишет Bloomberg .

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По данным источников издания, Украина планирует заключить новое соглашение с МВФ уже в марте. При этом 5 млрд долларов ожидают получить в течение первого года.

Георгиева высоко оценила усилия Украины по трансформации экономики, которая в 2022 году сократилась более чем на 30%.

"Основываясь на работе украинской власти, мы уверены, что наша поддержка может быть значительной", - сказала директор МВФ после визита в Киев 20 февраля.

Bloomberg отмечает, что Украина уже получила от Фонда 2,7 млрд долларов в рамках быстрого финансирования во время войны. МВФ обычно не предоставляет полноценные кредитные программы воюющим странам, однако может сделать исключение, учитывая масштабы войны в Украине и ее значение для мира.

В настоящее время идет работа над мониторинговой программой, которая станет предпосылкой для соглашения между Киевом и МВФ. Как намекнула Георгиева, это будет долгосрочное обязательство.

"Мы, безусловно, говорим о более длительном сроке, потому что очевидно, что украинские политические вызовы не исчезнут в ближайшее время", - сказала она.

Также Георгиева добавила, что основной частью программы станет корпоративное управление и борьба с коррупцией.

"Украина может добиться прогресса в борьбе с коррупцией, потому что люди не будут терпеть, чтобы деньги разворовывали, когда падают бомбы. Я не слышала ни попыток украсить проблему, ни отсутствия желания работать с нами", — высказалась директор МВФ.

Напомним, 20 февраля директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева приехала в Киев с официальным визитом, во время которого встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также она провела встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Глава украинского правительства сообщил, что во время переговоров речь шла о начале новой многолетней программы более чем на 15 млрд долларов. Она будет касаться немедленной финансовой помощи и поддержки структурных реформ.