Зеленський після Байдена зустрівся з головою МВФ

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 20 лютого, провів зустріч з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, яка прибула до Києва з офіційним візитом.

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Про це повідомила пресслужба голови держави.

"Підтримка МВФ створює для України можливість залишатися сильною. Це також зброя – зброя економічна, яка дає нам, нашому суспільству, нашому бізнесу змогу розвиватися. Ми дуже хочемо, щоб бізнес розвивався, надходили інвестиції, і ми знаємо, що МВФ завжди своєю діяльністю подає правильні сигнали", — прокоментував український лідер свою зустріч з Георгієвою.

Він також подякував, що голові МВФ за візит та підтримку, яку Україна отримала від міжнародного кредитора з перших дній повномасштабного вторгнення.

Зеленський провів зустріч з Георгієвою після перемовин з президентом США Джозефом Байденом, який також особисто приїздив до Києва. Одним із результатів зустрічі українського та американського лідерів стало виділення Україні нового пакету військової допомоги.

Про деталі переговорів Зеленського та Георгієвої в ОП не інформують. Водночас нещодавно співробітники МВФ дійшли висновку, що повноцінна програма МВФ підтримала б зусилля українського уряду щодо вступу в ЄС. Досягнення Кабміну на цьому напрямку кредитор оцінив позитивно.