Зеленский после Байдена встретился с главой МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 февраля, провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристаллиной Георгиевой, прибывшей в Киев с официальным визитом.

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Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Поддержка МВФ создает для Украины возможность оставаться сильной. Это также оружие – оружие экономическое, которое дает нам, нашему обществу, нашему бизнесу возможность развиваться. Мы очень хотим, чтобы бизнес развивался, поступали инвестиции, и мы знаем, что МВФ всегда своей деятельностью предоставляет правильные сигналы", - прокомментировал украинский лидер свою встречу с Георгиевой.

Он также поблагодарил главу МВФ за визит и поддержку, которую Украина получила от международного кредитора с первых дней полномасштабного вторжения.

Зеленский провел встречу с Георгиевой после переговоров с президентом США Джозефом Байденом, также лично приезжавшим в Киев. Одним из результатов встречи украинского и американского лидеров стало выделение Украине нового пакета военной помощи.

О подробностях переговоров Зеленского и Георгиевой в ОП не информируют. В то же время недавно сотрудники МВФ пришли к выводу, что полноценная программа МВФ поддержала бы усилия украинского правительства по вступлению в ЕС. Достижение Кабмина в этом направлении кредитор оценил положительно.