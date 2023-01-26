МВФ может предоставить Украине многолетний пакет помощи на $16 млрд, - Bloomberg

Международный валютный фонд (МВФ) изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи на сумму 16 млрд долларов, чтобы помочь покрыть потребности страны и стать катализатором для увеличения международного финансирования.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что реализация задуманной программы зависит от ряда условий, в том числе одобрения со стороны стран G7, доноров и кредиторов Украины, обеспечивающих устойчивость долга страны.

Кроме того, план по предоставлению Украине многолетнего пакета помощи в $14-16 млрд также потребует внесения изменений в правила кредитования МВФ, чтобы фонд мог кредитовать страну, в которой идет война. В то же время, правительству в Киеве необходимо будет принять ряд мер, помимо успешного завершения четырехмесячного безналичного кредита МВФ.

По информации Bloomberg, программа МВФ рассчитана на три-четыре года и предусматривает выделение от 5 до 7 млрд долларов в течение первого года.

"Есть надежда, что план будет согласован до конца марта, а первый транш в лучшем случае поступит уже в апреле", – говорится в сообщении.

Ожидается, что это поможет увеличить финансовую поддержку Украины государственными и частными кредиторами.

Напомним, заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован сообщал, что если мониторинговая программа с участием совета директоров для Украины (PMB) будет успешно пройдена, то в марте 2023 года может измениться обширная программа с финансированием.