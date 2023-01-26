МВФ може надати Україні багаторічний пакет допомоги на $16 млрд, - Bloomberg

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вивчає можливість надання Україні багаторічного пакету допомоги на суму 16 мільярдів доларів, щоб допомогти покрити потреби країни та стати каталізатором для збільшення міжнародного фінансування.

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Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що реалізація задуманої програми залежить від низки умов, зокрема схвалення з боку країн G7, донорів і кредиторів України, які забезпечують стійкість боргу країни.

Крім того, план надання Україні багаторічного пакету допомоги розміром $14-16 млрд також вимагатиме внесення змін до правил кредитування МВФ, щоб фонд міг кредитувати країну, в якій йде війна. Водночас уряду в Києві необхідно буде вжити низку заходів, окрім успішного завершення чотиримісячного безготівкового кредиту МВФ.

За інформацією Bloomberg, програма МВФ розрахована на три-чотири роки та передбачає виділення від 5 до 7 млрд доларів впродовж першого року.

"Є надія, що план буде узгоджено до кінця березня, а перший транш у найкращому разі надійде вже у квітні", – йдеться у повідомленні.

Як очікується, це допоможе збільшити фінансову підтримку України державними та приватними кредиторами.

Нагадаємо, заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован повідомляв, що якщо Моніторингова програма за участю ради директорів для України (PMB) буде успішно пройдена, то у березні 2023 року може змінитись великою програмою з фінансуванням.