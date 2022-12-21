МВФ може в березні схвалити нову програму для України, – заступник директора фонду Рашкован

Якщо Моніторингова програма за участю ради директорів для України (PMB) буде успішно пройдена, то у березні 2023 року може змінитись великою програмою з фінансуванням.

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Про це 21 грудня повідомив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован, повідомило інформаційне агентство "Інтерфакс".

Нова програма має стати частиною процесу реконструкції та допомагатиме побудувати "макрофреймворк" для інших донорів. PMB містить умови, які, за словами Рашкована, мають продемонструвати іншим донорам та партнерам, що Україна здатна навіть під час війни впроваджувати зміни у своїй політиці.

"Рівень невизначеності дуже високий, але програма на чотири місяці, під час них ми маємо показати, що Україна здатна реалізовувати складні програми", – зазначив Рашкован.

Він зауважив, що МВФ не є банком розвитку, але "працює над створенням макрорамки, в якій можна щось планувати".

Нагадаємо, Рада виконавчих директорів МВФ схвалила Моніторингову програму із залученням ради директорів (МПЗР) для України 20 грудня. Вона сприятиме стабілізації макроекономічної політики в країні, а також залученню нової донорської підтримки.

Водночас Україна має намір якнайшвидше перейти до нової програми співробітництва з МВФ, яка повинна розпочатися наступного року.

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