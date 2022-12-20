МВФ схвалив нову моніторингову програму для України

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила Моніторингову програму із залученням ради директорів (МПЗР) для України, яка сприятиме стабілізації макроекономічної політики в країні, а також залученню нової донорської підтримки.

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Про це йдеться в офіційному повідомленні Фонду.

Зазначається, що нова програма адаптована до виняткових обставин України, щоб допомогти владі проводити обачну макроекономічну політику в цей особливо складний період і стимулювати донорське фінансування.

"Велика і передбачувана зовнішня фінансова підтримка матиме вирішальне значення для успіху стратегії офіційних органів, а авансовані виплати допоможуть вирішити проблеми на початку 2023 року", – йдеться в заяві МВФ.

Там підкреслили, що ключові заходи в рамках нової програми включають посилення мобілізації доходів та пожвавлення внутрішнього боргового ринку, підготовку стратегії фінансового сектора, а також підвищення прозорості і покращення управління.

У МВФ наголосили, що незважаючи на всі труднощі, українській владі значною мірою вдалося зберегти макроекономічну та фінансову стабільність, і вони віддані подальшій адаптації політики до обставин, що швидко змінюються, зокрема у разі серйозного негативного сценарію. Але потреби у платіжному балансі залишаються дуже великими, а ризики надзвичайно високі.

"МПЗР фокусується на цільовому наборі заходів політики для підтримки макроекономічної та фінансової стабільності. Це вимагатиме посилення мобілізації доходів, стримування грошового фінансування і, отже, пожвавлення ринків внутрішніх боргових зобов'язань. Водночас PMB прагне сприяти прозорості та зберегти важко досягнуті результати минулих програм , що підтримуються Фондом, зокрема в сферах незалежності Національного банку України та, у більш широкому сенсі, управління та боротьби з корупцією", – підкреслили в МВФ.

Там додали, що впевнена реалізація МПЗР має допомогти прокласти шлях до можливої повноцінної програми, яку підтримує МВФ.

Зазначимо, Україна запросила МВФ чотиримісячну Моніторингову програму PMB. Київ сподівається, що на зміну цій програмі, яка не передбачає фінансування, вже на початку наступного року прийде програма розширеного фінансування EFF, яка може частково покрити дефіцит держбюджету-2023, який оцінюється у $38 млрд.

Україна має намір якнайшвидше перейти до нової програми співробітництва з МВФ, яка повинна розпочатися наступного року.