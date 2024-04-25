Данія виділить Україні додатково майже €600 млн військової допомоги

25 квітня уряд і парламент Данії домовилися збільшити рамки військової підтримки України ще на 4,4 мільярда датських крон (приблизно 590 мільйонів євро) у 2024 році.

Про це повідомило Міністерство оборони Данії.

Оскільки що більша частина із раніше запланованих коштів військової підтримки України у 2024 році вже передана, в Данії вирішили, що існує потреба в подальшій значній військовій підтримці України цього року і тому збільшать військову підтримку на 4,4 мільярда доларів.

"Від початку війни Данія була однією з найактивніших країн-донорів. Ми повинні залишатися такими й надалі, і тому я радий, що переважна більшість партій у Фолькетингу підтримують наше рішення додати ще 4,4 мільярда крон до Українського фонду на військову підтримку у 2024 році", – каже міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.

Метою військової підтримки в рамках Фонду України у 2023-2028 роках і надалі буде надання прямої військової підтримки Україні. Тобто, надання озброєння, іншої військової техніки та навчання військових, а також фінансових пожертвувань та співпраця з іншими країнами щодо підтримки України.

У Данії вважають, що можливості для прямих закупівель в українській оборонній промисловості можна використовувати за допомогою необхідних механізмів контролю.

Загалом загальна сума військової підтримки в межах Фонду України, з урахуванням її збільшення, становитиме 64,8 млрд данських крон ( €8,7 млрд) у 2023-2028 рр.

Нагадаємо, 17 квітня Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні вартістю близько 2,2 мільярда датських крон (близько 300 мільйонів євро).

Данія купуватиме зброю для ЗСУ в українських виробників

Данія стала першою країною, яка ухвалила рішення про закупівлю озброєння та військової техніки для Збройних сил України в українських виробників.

Голова Мінстратегпрому Олександр Камишін розповів, що наразі українська оборонна промисловість настільки "розігналася", що український бюджет не може забезпечити виробників замовленнями на повну, оскільки максимально спроможність українського ОПК становить близько $20 млрд, а на закупівлю озброєння виділено лише $6 млрд.

Тому такий крок зі сторони Данії - є саме тим, що потребує український ОПК.

Додамо, наразі в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу, повідомив президент України Володимир Зеленський. У цьому пріоритетному виробництві задіяні майже 300 тисяч людей, які виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого.