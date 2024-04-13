В Україні працюють 500 оборонних підприємств, - Зеленський

Зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу. У цьому пріоритетному виробництві задіяні майже 300 тисяч людей, які виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

У День працівника оборонно-промислового комплексу України він привітав працівників і працівниць галузі з професійним святом і вручив державні нагороди.

Президент підкреслив, що це професійний день усіх, хто організовує, проєктує та будує українську силу.

"Зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу. Майже 300 тисяч людей задіяні в цьому нашому виробництві. І все це дійсно одна з головних основ нашої незалежності. Події війни це доводять", - зазначив президент.

Українська оборонна промисловість виробляє снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого. І це, наголосив президент, допомагає нашим воїнам і нашій державі.

Зеленський розповів, що за допомогою морських дронів, створених українцями, наші захисники очищують Чорне море від російського терористичного впливу.

"Завдяки українським розробкам путінська система відчуває, що агресія дійсно має свою ціну", - наголосив він.

Українські "Стугни", українська броня, українські FPV-дрони вже не є чимось незвичним, зауважив Зеленський.

"Пишаюся всіма нашими людьми та підприємствами, які роблять звичною також і сучасну українську артилерію – необхідні сучасні калібри, необхідні гармати. Дякую всім, хто працює заради цього!" - наголосив президент.

Він додав, що уже зараз інші країни зацікавлені в українській зброї і в тому, щоб працювати разом.

"Адже без нашої сили не буде повноцінної сили ЄС і НАТО. Україна обовʼязково досягне безпеки для себе і допоможе іншим зберегти й зберігати безпеку», – резюмував президент.

Зазначимо, що Україна намагається наростити власне виробництво озброєння, аби зменшити залежність від поставок західних партнерів, враховуючи те, що останнім часом вони надходять все довше.

Раніше в Міноборони повідомили, що наразі на українському ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.

Кабінет Міністрів працює над створенням нових програм, подібних до чинної "Доступні кредити 5-7-9", які кредитуватимуть приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

Уряд також утворив Промислово-оборонний комітет України, до роботи якого долучать виробників зброї, незалежних експертів та фахівців, щоб вивести український ОПК на новий рівень.

Нагадаємо, як зауважував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у 2024 році Україна має збільшити потужності свого оборонно-промислового комплексу в 6 разів, а міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявляв, що Україна за 2023 рік суттєво наростила власне виробництво снарядів та дронів.