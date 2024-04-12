На Work.ua стали доступними вакансії від оборонних підприємств

Знайти вакансії від підприємств зі сфери оборони тепер можна на сайті пошуку роботи Work.ua – наразі на сайті опубліковано понад 50 вакансій для різних професій в різних містах України.

Про це повідомила пресслужба Work.ua.

"Робота в оборонно-промисловому комплексі — це можливість долучитися до захисту держави й при цьому продовжувати розвиватися у власній професії. Галузь ОПК в пошуку кваліфікованих спеціалістів різних напрямів — це економісти, інженери-програмісти, конструктори, технологи, радіомеханіки, слюсарі та інші фахівці — перелік постійно поповнюється", - йдеться в повідомленні.

Також там зазначають, що ця робота добре оплачується. За даними Work.ua, середня зарплата по Україні становить 20 000 грн, а різні фахівці оборонних підприємств отримують від 25 000 грн, як-от монтажник радіоелектронної апаратури та приладів, до 45 000 грн, як оператор верстатів з ПК, і більше.

У компанії зазначають, що усього на сайті зараз опубліковано понад 50 вакансій для різних професій в різних містах України. Вакансії постійно оновлюються та розширюються. Кожен охочий може бути частиною цієї сфери, знайти можливості для працевлаштування, підвищення кваліфікації та розвитку кар'єри.

"Якщо порівнювати з 2022 роком, можливості українського оборонно-промислового комплексу збільшилися втричі. Цьогоріч очікується ще зростання в 6 разів проти 2023-го. Ситуація на українському оборонно-промисловому ринку надзвичайно динамічна, тож робота тут є і буде. Однак зараз галузь гостро відчуває дефіцит технічних спеціалістів і кваліфікованих робітників", - повідомляють у Work.ua.

Перегляд усіх актуальних вакансій від ОПК доступний на Work.ua за пошуковим запитом "оборонне виробництво" на головній сторінці сайту.

Відгукнутися може будь-який кандидат з відповідними для посади навичками.

Зазначається, що додаткову перевагу оборонні підприємства готові надавати ветеранам і ветеранкам, цінуючи їхній бойовий досвід.

Лагідна мобілізація або рекрутинг для захисту України

Міноборони реалізує проєкт рекрутингу в ЗСУ. Ініціатива покликана покращити процеси відбору вмотивованих військовослужбовців.

Наприкінці 2023 року Міноборони підписало угоди з компаніями, які безкоштовно надали свої майданчики і почали співпрацювати в інтересах поповнення українського війська мотивованими фахівцями: Lobby X, Work.ua, robota.ua, OLX Україна.

На початку січня 2024 року Міноборони підбило перші підсумки рекрутингу до Сил оборони. Так, станом на 5 січня вже 389 підрозділів Сил безпеки й оборони України розмістили свої оголошення про вакансії на профільних ресурсах, а загальна кількість вакансій налічувала 1847.

З січня 2024 року вакансії, які розміщуються військовими частинами на платформі https://defence.robota.ua/ від robota.ua, публікуються також і на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості.

Крім того, в Україні почали розробку нового проєкту для цифрового рекрутингу до лав української армії, який буде спрямований на пошук операторів дронів.

Додамо, що у березні Національна гвардія України та сайт для пошуку роботи robota.ua також підписали Меморандум про співпрацю у сфері рекрутингу. Так, вакансії, які будуть розміщені на платформі, допоможуть охочим кандидатам ознайомитися та обрати ту, що найбільше підходить.