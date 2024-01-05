Міноборони підбило перші підсумки рекрутингу до Сил оборони: по 9 відгуків на вакансію

Вже 389 підрозділів Сил безпеки й оборони України розмістили свої оголошення про вакансії на профільних ресурсах. Наразі загальна кількість вакансій налічує 1847.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року Міноборони підписало угоди з компаніями, які безкоштовно надали свої майданчики і почали співпрацювати в інтересах поповнення українського війська мотивованими фахівцями: Lobby X, Work.ua, robota.ua, OLX Україна.

"Проєкт отримав позитивну реакцію у суспільстві і набирає обертів - люди активно відгукуються на вакансії. Маємо зараз в цілому понад 17500 відгуків. Це в середньому 9 відгуків на одну вакансію. Кількість відгуків зростає на всіх майданчиках щотижня. Так само зростає кількість вакансій від військових частин, яких стає все більше", - зауважила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Ілюстрація: Міноборони України

Вона прогнозує, що в наступні місяці буде спостерігатися відчутна позитивна динаміка – мова йде про тисячі залучених людей.

"Окрема подяка компаніям-партнерам, які безкоштовно для Міноборони проводять власні інформаційні та рекламні кампанії проєкту рекрутингу", - додала Калмикова.

Для кадрових служб військових частин організовано навчання. Крім того, наразі готується до запуску Агенція рекрутингу Міністерства оборони України.

У Міноборони пояснили, що рекрутинг – це паралельний процес із мобілізацією, який базується на підписанні контракту до кінця особливого періоду. При цьому, людина йде у визначену частину і на визначену посаду, максимально використовуючи свій цивільний досвід. Окрім того, контракт має низку переваг щодо соціального забезпечення.

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року міністр оборони Рустем Умєров затвердив концепцію військової кадрової політики Міноборони до 2028 року, що направлена, серед іншого, на гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни.

Очікуваними результатами її реалізації має стати, зокрема, функціонування дієвої системи рекрутингу до ЗСУ професійного й вмотивованого особового складу, людиноцентричний підхід до управління кар’єрою військових з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, а також гендерної рівності, нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими, ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом тощо.

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