Work.ua запустив розділ пошуку роботи в підрозділах Сил оборони

Сайт пошуку роботи Work.ua представив новий функціонал прямого рекрутингу до складу Сил оборони. Як вказують у компанії, на лендинговій сторінці work.ua/zsu зібрано повний перелік підрозділів, які активно шукають кваліфікованих спеціалістів.

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На цьому ресурсі відтепер будуть доступні список всіх професій, представники яких потрібні військовим, та всі відповідні вакансії. Кожна вакансія містить детальний опис, переваги служби за контрактом та процес найму, - все як зазвичай під час пошуку роботи.

Такий підхід дозволить обирати найкращих людей, які можуть посилити армію на різних позиціях та підвищити вмотивованість і, як результат, впливати на спільну боєздатність армії.

У Work.ua вказують, що фокус співпраці з Міністерством оборони - передусім у наданні відповідного функціоналу людям, які самостійно за покликом і в першу чергу за своїм фахом зможуть знайти та обрати свою спеціальність у війську.

"Співпраця Work.ua з Міноборони набирає обертів. Йдеться про допомогу в пошуку фахівців передовсім небойових спеціальностей: механіки, автослюсарі, дизелісти, газозварювальники, будівельники й багато інших. Сили оборони мають ставати професійнішими та сильнішими, а для цього дуже важливо мати на всіх позиціях максимально кваліфікованих людей", - зазначає співзасновник та гендиректор Work.ua Артур Міхно.

Нагадаємо, що Міноборони домовилося з Work.ua про залучення сайту до проєкту рекрутингу до Сил оборони 20 листопада. Першою ж рекрутиговою компанією, яка 13 листопада підписала таку угоду, стала організація Lobby X.

Джерело фото: ua.depositphotos.com