Work.ua запустил раздел поиска работы в подразделениях Сил обороны

Сайт поиска работы Work.ua представил новый функционал прямого рекрутинга в состав Сил обороны. Как указывают в компании, на лендинговой странице work.ua/zsu собран полный перечень подразделений, активно ищущих квалифицированных специалистов.

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На этом ресурсе будут доступны список всех профессий, представители которых нужны военным, и все соответствующие вакансии. Каждая вакансия содержит детальное описание, преимущества службы по контракту и процесс найма - все как при обычном поиске работы.

Такой подход позволит выбирать лучших людей, которые могут усилить армию на разных позициях и повысить мотивированность и в результате повлиять на общую боеспособность армии.

В Work.ua указывают, что фокус сотрудничества с Министерством обороны – прежде всего в предоставлении соответствующего функционала людям, которые самостоятельно по зову и в первую очередь по своей специальности смогут найти и выбрать свою специальность в армии.

"Сотрудничество Work.ua с Минобороны набирает обороты. Речь идет о помощи в поиске специалистов прежде всего небоевых специальностей: механики, автослесари, дизелисты, газосварщики, строители и многие другие. Силы обороны должны становиться более профессиональными и сильными, а для этого очень важно иметь на всех позициях максимально квалифицированных людей", - отмечает соучредитель и гендиректор Work.ua Артур Михно.

Напомним, что Минобороны договорилось с Work.ua о привлечении сайта к проекту рекрутинга в Сила обороны 20 ноября. Первой же рекрутиговой компанией, подписавшей 13 ноября такое соглашение, стала организация Lobby X.

Источник фото: ua.depositphotos.com