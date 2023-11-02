Рекрутинг вместо мобилизации: полк "Азов" будет набирать специалистов через Work.ua

2 ноября 12-я бригада специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" сотрудничая с одним из крупнейших украинских сайтов поиска работы Work.ua, начала рекрутинговую кампанию под лозунгом "Войска нужны разные профессии."

Об этом стало известно во время пресс-конференции бригады "Азов" совместно с Work.ua в медиа-центре "Интерфакс-Украина", передает корреспондент delo.ua.

"В основном люди думают об "Азове" - и об армии в целом - исключительно как о героях, штурмующих вражеские позиции. Однако большая часть военного подразделения - это не штурмовики, а обеспечение: квалифицированные экскаваторщики, водители, дизелисты, делопроизводители, медики и другие", - рассказывает Святослав Паламар ("Калина"), заместитель командира по работе с личным составом 12-й бригады специального назначения "Азов".

На сегодняшний день бригада ищет специалистов разных направлений, включая стрелков и поваров, парамедиков и водителей, операторов беспилотных летательных аппаратов и экскаваторщиков. На сайте Work.ua размещены вакансии для представителей 28 разных профессий с разными уровнями заработной платы, которая колеблется от 25 000 до 125 000 гривен.

Для привлечения квалифицированных специалистов, имеющих соответствующие навыки и знания, "Азов" совместно с креативным агентством Banda начал рекрутинговую кампанию. Один из ключевых этапов этой инициативы – рассмотрение каждой позиции как вакансии. Также было принято решение включить компанию Work.ua в проект, поскольку на их сайте каждый день ищут новые возможности около 450 тысяч пользователей.

"Для нас это возможность показать: рекрутинг в армию может проходить профессионально и целенаправленно, а не из-за вручения повесток на блокпостах. Из-за неэффективной системы набора опытные специалисты оказываются в окопах, а в то же время высококвалифицированную работу выполнять некому. Человек должен понимать, что армия - это тоже работа. А войско - тоже работодатель. Там, как и повсюду, нужны мотивированные и квалифицированные люди", - сказал соучредитель и СЕО Work.ua Артур Михно.

Как будет происходить рекрутмент в "Азов"

Процесс рекрутирования в бригаду "Азов" организован следующим образом: на сайте Work.ua доступны актуальные вакансии, на которые можно откликнуться. Если квалификация отвечает требованиям работодателя, рекрутер "Азова" связывается с кандидатом на проведение собеседования, которая проводится в местном рекрутинговом центре.

В случае успешного прохождения всех этапов отбора, рекрутер "Азова" поможет кандидату пройти военно-врачебную комиссию и тестирование. Кандидаты также проходят недельную боевую подготовку и работают под руководством высокопрофессиональных командиров.

Директор Banda Agency, Дмитрий Адабир, объясняет, что они решили изменить подход к рекрутерству и продемонстрировать, что современная армия состоит не только из штурмовых специальностей.

"Каждый человек на своем месте делает боевое подразделение эффективным. Да, нам нужны артиллеристы, но и нам нужны психологи, механики и другие специалисты. Надо понимать, что боеспособное подразделение это не только штурм", - добавил "Калина".

Больше о рекрутинговой кампании 12-й бригады "Азов" можно узнать по адресу http://work.ua/azov.