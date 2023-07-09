Командиры "Азова" рассказали о своих планах по возвращении в Украину: "обязательно скажем свое слово в бою"

Командир "Азова" Денис Прокопенко (позывной Редис) и заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной "Калина"), которые вместе с боевыми собратьями прибыли в Украину из Турции, сообщили о намерении вернутся на фронт.

Об этом они сказали во время общения с журналистами во Львове, передает "Суспільне".

"Хочу поблагодарить президента, силы обороны, каждого солдата, который продолжает защищать нашу Родину, бороться с оккупантом на фронте в то время, когда мы были в плену. Это очень большой вклад в нашу независимость, за наше государство, суверенитет и территориальную целостность. Я глубоко убежден, что армия - это командная работа и с сегодняшнего дня мы вместе с вами продолжим борьбу, мы обязательно скажем свое слово в бою", - сказал Прокопенко.

Денис Прокопенко. Фото: пресс-служба Офиса президента

В ответ на вопросы журналистов, вернутся ли они на фронт, Прокопенко ответил:

"Конечно, для этого мы вернулись в Украину, это наша главная цель".

Командир полка "Азов" также отметил успехи ВСУ на фронте.

"И самое главное сегодня то, что украинская армия перехватила стратегическую инициативу на линии фронта и с каждым днем мы продвигаемся вперед, уничтожаем врага, освобождаем временно оккупированные территории. И мы сделаем все возможное и невозможное для того, чтобы ускорить этот процесс и чтобы война пришла к логическому завершению", - заявил Прокопенко.

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь также подчеркнул, что он и его собратья будут продолжать делать свою работу, ведь они военные и давали присягу.

"Всегда думал, как описать наше пребывание в Турции. Приходит на ум слова известной украинской поэтессы Леси Украинки. Это цитата и последнее предложение я немного видоизменил под нас: "Мы паралитики с блестящими глазами, душой сильные, волей слабые. За спиной у нас растут орлиные крылья, но наручниками мы были прикованы к турецкой земле", - сказал он.

Защитники "Азовстали": путь домой

В сентябре 2022 года в рамках обмена удалось освободить 215 украинских защитников, среди которых - командиры из "Азовстали". Тогда в Офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что командиры полка "Азов" будут находиться в Турции. Это было предусмотрено договоренностями, достигнутыми с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 7 июля в Турцию и встретился с лидером страны.

8 июля Зеленский заявил, что возвращается в Украину из Турции вместе с находившимися там после российского плена украинскими военными из "Азовстали" .

Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец-то смогут быть с родными.