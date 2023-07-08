В Кремле истерика из-за возвращения в Украину защитников "Азовстали". В ГУР прокомментировали

Россия обвинила Украину и Турцию в "нарушении договоренностей" из-за возвращения домой пятерых защитников "Азовстали". В Главном управлении разведки Минобороны Украины заверили, что все произошло согласно нормам международного права.

Как сообщают пропагандистские СМИ, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россию никто не ставил в известность о передаче Украине командиров из "Азовстали", а украинские военные якобы должны были находиться в Турции до окончания войны.

По его мнению, решение выдать Киеву защитников "Азовстали", нарушая существующие договоренности, якобы связано с "провалами" в контрнаступлении Украины.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии "Суспільному" заявил, что возвращение командиров произошло в соответствии с нормами международного права.

"Все соответствующие действия предприняты с учетом соблюдения интересов украинских военнопленных, освобожденных из плена, и конечно с учетом всех необходимых процедур и норм международного права", - отметил он.

Юсов добавил, что детали и условия возвращения пока не могут комментировать, однако подчеркнул, что Украина и дальше будет возвращать своих пленных домой.

Напомним, в сентябре 2022 года в рамках обмена удалось освободить 215 украинских защитников, среди которых - командиры из "Азовстали". Тогда в Офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что командиры полка "Азов" будут находиться в Турции. Это было предусмотрено договоренностями, достигнутыми с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Владимир Зеленский 8 июля заявил, что Украина вернула из Турции украинских военных из "Азовстали", находившихся там после российского плена.