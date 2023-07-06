Украина освободила из плена 45 военных (ФОТО)

6 июля из российского плена удалось вернуть домой 45 человек. Среди них воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и двое гражданских.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, среди уволенных - два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский работник "Азовстали" и терроборонец из Херсона.

Некоторые из украинских защитников имеют тяжелые боевые ранения и травмы, полученные в плену. После освобождения их ждет лечение и реабилитация.

"Мы возвращаем защитников Мариуполя и "Азовстали", военных из Донецкого, включая Бахмут, Запорожское и Харьковское направления. Каждое из них - герой", - написал Ермак.

Также Коордштабу удалось вернуть домой двух защитников, имеющих статус пропавших без вести.

Ермак добавил, что вместе с военными домой вернули двоих детей - 6-летнего Рената и 10-летнюю Варвару, которых Россия незаконно вывезла. Их мать служила боевым медиком, но ее уволили из плена во время обмена в октябре 2022 года.

Напомним, последний обмен был 11 июня. Тогда на родину удалось вернуть воинов ВСУ, Нацгвардии и пограничников. Среди них 93 рядовых и сержантов и два офицера. Уволенные военные защищали Украину в Мариуполе, ЧАЭС, острове Змеиный, под Бахмутом, а также на "Азовстале".