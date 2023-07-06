Україна звільнила з полону 45 військових (ФОТО)

6 липня з російського полону вдалося повернути додому 45 людей. Серед них є воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двоє цивільних.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, серед звільнених - двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний працівник "Азовсталі" та тероборонівець з Херсону.

Деякі з українських Обронців мають важкі бойові поранення і травми, отримані у полоні. Після звільнення на них чекає лікування та реабілітація.

"Ми повертаємо оборонців Маріуполя та "Азовсталі", військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків. Кожен з них - герой", - написав Єрмак.

Також Коордштабу вдалося повернути додому двох Оборонців, які мали статус зниклих безвісти.

Єрмак додав, що разом з військовими, додому повернули двох дітей - 6-річного Рената та 10-річну Варвару, яких Росія незаконно вивезла. Їхня матір служила бойовим медиком, але її звільнили з полону під час обміну в жовтні 2022 року.

Нагадаємо, останній обмін був 11 червня. Тоді на батьківщину вдалося повернути воїнів ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонників. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів. Звільнені військові захищали Україну в Маріуполі, ЧАЕС, острові Зміїний, під Бахмутом, а також на "Азовсталі".