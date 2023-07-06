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Україна звільнила з полону 45 військових (ФОТО)

Україна звільнила з полону 45 військових (ФОТО)
Фото: Андрій Єрмак

6 липня з російського полону вдалося повернути додому 45 людей. Серед них є воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двоє цивільних.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, серед звільнених - двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний працівник "Азовсталі" та тероборонівець з Херсону. 

 Деякі з українських Обронців мають важкі бойові поранення і травми, отримані у полоні. Після звільнення на них чекає лікування  та реабілітація.

"Ми повертаємо оборонців Маріуполя та "Азовсталі", військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків. Кожен з них - герой", - написав Єрмак.

Також Коордштабу вдалося повернути додому двох Оборонців, які мали статус зниклих безвісти. 

Фото 2 — Україна звільнила з полону 45 військових (ФОТО)
Фото 3 — Україна звільнила з полону 45 військових (ФОТО)
Фото 4 — Україна звільнила з полону 45 військових (ФОТО)
Фото 5 — Україна звільнила з полону 45 військових (ФОТО)
Фото 6 — Україна звільнила з полону 45 військових (ФОТО)

Єрмак додав, що разом з військовими, додому повернули двох дітей - 6-річного Рената та 10-річну Варвару, яких Росія незаконно вивезла. Їхня матір служила бойовим медиком, але її звільнили з полону під час обміну в жовтні 2022 року.

Фото 7 — Україна звільнила з полону 45 військових (ФОТО)

Нагадаємо, останній обмін був 11 червня. Тоді на батьківщину вдалося повернути воїнів ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонників. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів. Звільнені військові захищали Україну в Маріуполі, ЧАЕС, острові Зміїний, під Бахмутом, а також на "Азовсталі".

Автор:
Тетяна Гойденко