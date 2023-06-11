Україна повернула додому з полону 95 захисників (ФОТО)

Україна з РФ 11 червня провели черговий обмін військовополоненими. На батьківщину вдалося повернути воїнів ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонників. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів. Звільнені військові захмщали Україну в Маріуполі, ЧАЕС, острові Зміїний, під Бахмутом, а також на "Азовсталі".

Про це написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на "Азовсталь" щоб поставити оточеним оборонцям харчі, медикаменти і зброю.

Єрмак зазначив, що багато звільнених військових перебували в полоні пораненими. Четверо військових мають важкі поранення, ще один звільнений втратив понад 30 кілограмів ваги, є військові з ускладненням хвороб. Усі вони отримають необхідну реабілітацію та зустрінуться з рідними, яких не бачили багато місяців.

Центр стратегічних комунікацій ЗСУ додав, що серед звільнених з полону є 51 військовий з ЗСУ (15 тероборонців), 29 нацгвардійців, 11 прикордонників, четверо військових моряків. Усі звільнені цього разу — чоловіки.

З неволі серед інших повернувся військовий музикант 36 бригади і морпіх.

Також додому їдуть оборонці донецького напрямку. З них пʼятеро з-під Бахмута. Є захисники харківського, запорізького, херсонського, луганського та сумського напрямків.

Нагадаємо, останній обмін полоненими України з РФ відбувся 25 травня. Тоді додому вдалося повернути 106 військових, які боронили країну на Бахмутському напрямку.