Україна повернула з полону 106 військових, які захищали країну на Бахмутському напрямку

Україна з РФ 25 травня провели черговий обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 106 військових, які боронили країну на Бахмутському напрямку.

Про це повідомили керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

У результаті обміну додому повертаються вісім офіцерів та 98 військовослужбовців рядового та сержантського складу. 68 з визволених військових до цього вважалися зниклими безвісти.

Серед звільнених військовослужбовців 98 були в лавах ЗСУ, в тому числі, 21 представник територіальної оборони. Також вдалося повернути 7х прикордонників та одного військовослужбовця Державної спеціальної служби транспорту.

У сімох захисників виявили різноманітні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання. Найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому – 21 рік. Крім того, репатрійовано тіла двох іноземців та однієї українки.

За даними КШППВ, загалом станом на 25 травня в результаті обмінів повернуто додому вже 2430 людей, в тому числі, 139 цивільних.

"Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими, вся наша команда виконують завдання Президента якомога швидше повернути всіх додому. Володимир Зеленський окреслив цю задачу як одну з ключових", - додав Єрмак.

Попередній обмін відбувся на початку травня. Тоді додому вдалося повернути 42 захисників та трьох захисниць "Азовсталі". До цього, 26 квітня, Україна повернула з російського полону ще понад 40 громадян, серед них також були захисники "Азовсталі".