Україна повернула з російського полону 45 захисників "Азовсталі" (ВІДЕО, ФОТО)

Україна та країна-агресор Росія 6 травня провели черговий обмін полоненими. Додому вдалося повернути 42 захисники та троє захисниць "Азовсталі".

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, всі звільнені захисники - нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах. Серед них - 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів.

Також серед звільнених є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на "Азовсталі".

"Також є наш воїн, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції. Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на "Азовсталі" і сьогодні повертається додому", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, Україна 26 квітня повернула з російського полону ще понад 40 громадян, серед них - захисники "Азовсталі".