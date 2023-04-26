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Україна повернула з російського полону ще понад 40 громадян, серед них - захисники "Азовсталі" (ФОТО)

Фото: Telegram керівника ОП
Фото: Telegram керівника ОП

Україна та Росія 26 квітня провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 44 українця.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Серед них - 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, "Азовсталь", Херсонщину, билися з ворогом на Сході", - зазначив він.

Також вдалося звільнити двох цивільних.

Єрмак повідомив, що серед звільнених є поранені, яких ворог катував у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону.

Фото 2 — Україна повернула з російського полону ще понад 40 громадян, серед них - захисники "Азовсталі" (ФОТО)
Фото 3 — Україна повернула з російського полону ще понад 40 громадян, серед них - захисники "Азовсталі" (ФОТО)
Фото 4 — Україна повернула з російського полону ще понад 40 громадян, серед них - захисники "Азовсталі" (ФОТО)

Нагадаємо, 16 квітня Україна та Росія провели обмін полоненими. В Україну повернулися 130 захисників.

Автор:
Ніна Комащенко