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Украина вернула из российского плена еще более 40 граждан, среди них – защитники "Азовстали"

Украина вернула из российского плена еще более 40 граждан, среди них – защитники "Азовстали"
Фото: Telegram главы ОП

Украина и Россия 26 апреля провели очередной обмен пленными. Домой вернулись 44 украинца.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Среди них - 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки. Люди защищали Мариуполь, "Азовсталь", Херсонщину, сражались с врагом на Востоке", - отметил он.

Также удалось освободить двух гражданских.

Ермак сообщил, что среди освобожденных есть раненые, которых враг пытал в плену. Также есть двое мужчин, жен которых ранее освобождили из плена.

Фото 2 — Украина вернула из российского плена еще более 40 граждан, среди них – защитники "Азовстали"
Фото 3 — Украина вернула из российского плена еще более 40 граждан, среди них – защитники "Азовстали"
Фото 4 — Украина вернула из российского плена еще более 40 граждан, среди них – защитники "Азовстали"

Напомним, 16 апреля Украина и Россия провели обмен пленными. В Украину вернулись 130 защитников.

Автор:
Нина Комащенко