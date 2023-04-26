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Украина вернула из российского плена еще более 40 граждан, среди них – защитники "Азовстали"
Украина и Россия 26 апреля провели очередной обмен пленными. Домой вернулись 44 украинца.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Среди них - 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки. Люди защищали Мариуполь, "Азовсталь", Херсонщину, сражались с врагом на Востоке", - отметил он.
Также удалось освободить двух гражданских.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ермак сообщил, что среди освобожденных есть раненые, которых враг пытал в плену. Также есть двое мужчин, жен которых ранее освобождили из плена.
Напомним, 16 апреля Украина и Россия провели обмен пленными. В Украину вернулись 130 защитников.