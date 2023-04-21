Одного священника УПЦ (МП) обменяли на 28 украинских военнослужащих, - глава СБУ

Один из священников УПЦ (МП), которому суд вынес приговор за коллаборанство, удалось обменять на 28 украинских военнослужащих, сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что суды уже вынесли 7 приговоров в отношении священнослужителей УПЦ (МП), вставших на сторону врага

В целом, контрразведывательные мероприятия в УПЦ (МП) начались еще в 2022 году. В результате были возбуждены уголовные производства по 61 священнослужителю.

"И хочу подчеркнуть, что враг очень ценит своих агентов в рясах – так, одно такое лицо обменяли на 28 украинских военнослужащих", - сообщил Малюк, уточнив, что в целом по обмену были переданы два священника УПЦ (МП).

Кроме того, по материалам СБУ было прекращено гражданство Украины 19 священникам УПЦ (МП).

"Я уже говорил раньше – наличие рясы и кадила не является обременительным обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности. И никаких индульгенций не дает. Работаем исключительно в рамках закона, несмотря на церковный сан", - подытожил глава СБУ.

Напомним, УПЦ (МП) утверждают, что является "самостоятельной и независимой организацией в своем управлении и устройстве". В уставе РПЦ официально закреплен особый статус УПЦ с центром управления в г. Киеве. Но, по информации Госэтнополитики, такое заявление не соответствует действительности.

Кроме того, во время обысков СБУ каждый раз выявляет доказательства связей между представителями УП (МП) и страной-агрессором.