УПЦ МП до сих пор связана с РПЦ, - Госэтнополитики

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести заявила о наличии церковно-канонической связи Украинской православной церкви (Московского патриархата) с Русской православной церковью.

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Об этом сообщила пресс-служба Госэтнополитики.

Отмечается, что ведомство в двухмесячный срок обеспечило проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ МП от 27 мая 2022, на основании которого церковь утверждала о независимости от РПЦ.

Для выполнения этой задачи была создана Экспертная группа, в состав которой вошли пятеро профессоров, докторов наук и один кандидат наук — специалисты в области религии, истории церкви, свободы совести, государственно-конфессиональных отношений, богословия.

"Статус УПЦ как структурного подразделения РПЦ, пользующегося определенными правами самостоятельности, но не образующего автокефальную Церковь, остается неизменным", - говорится в заключении.

В частности, отмечается, что УПЦ МП имеет относительно РПЦ церковно-каноническую связь части с целым, а отношения УПЦ с РПЦ не являются отношениями одной самостоятельной (автокефальной) церкви с другой самостоятельной автокефальной церковью.

"УПЦ также не имеет статуса автономной Церкви, который признавался бы другими церквями, а, следовательно, с точки зрения экклезиологии и канонического права является структурным подразделением РПЦ, имеющим отдельные права самостоятельного образования без собственной канонической субъектности", - говорится в заключении экспертной. группы.

Таким образом УПЦ МП продолжает находиться в отношении РПЦ в отношениях подчинения, не действует как самостоятельная церковь и не провозглашает собственную самостоятельность.

Также не существует никаких документов или действий, свидетельствующих о трансформации УПЦ в самостоятельную в отношении РПЦ религиозную организацию.

В Госэтнополитики добавили, что экспертная религиоведческая оценка статуса УПЦ МП проводилась на основании решения СНБО "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" от 1 декабря.

Отметим, УПЦ МП 27 мая 2022 провела собор, который принял постановление в котором выразил несогласие с позицией главы РПЦ патриарха Кирилла относительно войны против Украины, а также дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ МП.

При этом в УПЦ (МП) утверждают, что являются "самостоятельной и независимой организацией в своем управлении и устройстве". В уставе РПЦ официально закреплен особый статус УПЦ с центром управления в г. Киеве.

Напомним, что 1 декабря Совет национальной безопасности и обороны. поручила Кабинету министров в двухмесячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине "аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций".

19 января Правительство зарегистрировало законопроект №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций".

До этого Служба безопасности Украины нашла десятки подтверждений связей богослужителей УПЦ (МП) с РПЦ и российскими спецслужбами. СБУ уже провела серию обысков в храмах УПЦ (МП) и каждый раз оказывалось, что богослужители поддерживают российскую агрессию и способствуют распространению тезисов пропаганды среди прихожан.

Впрочем, сейчас УПЦ сделали невозможным проводить службы в ее главном Успенском соборе, расположенном на части территории Киево-Печерской лавры, которая сейчас является историко-культурным заповедником и на которую, как считается, претендует Православная церковь Украины уже предусмотрела в своей структуре собственный соответствующий монастырь.