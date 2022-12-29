74% украинцев поддерживают введение санкций против высшего духовенства УПЦ - опрос

Введение Украиной санкций против представителей высшего духовенства Украинской православной церкви поддерживают 74% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

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В свою очередь, 54% поддерживают такое решение безапелляционно. Против выступает 12% опрошенных, а еще 14% на сегодняшний день не определились со своей позицией по этому вопросу.

При этом даже среди верующих самой УПЦ 30% такое решение поддерживают, хотя относительное большинство в 46% не поддерживает. Еще 24% из них затруднились определиться.

Среди "просто православных" уровень поддержки введения указанных санкций составляет 64%, среди "просто христиан" - 67%, среди верующих в Бога без отнесения себя к какому-либо вероисповеданию - 66%, среди атеистов, неверующих и агностиков - 71.

Наибольшей же поддержкой – 88% – применение таких мер пользуется среди верующих Православной церкви Украины. Впрочем, и среди них есть 4% выступающих против. Также среди них наименьшая доля тех, кто затруднился ответить на этот вопрос, - 9%.

Опрос проводился с 13 по 21 декабря методом face-to-face на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Выборка респондентов соответствовала демографической структуре взрослого населения соответствующих территорий (по возрасту, полу, типу поселения) на начало 2022 года. Всего опрошено 2018 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что 1 декабря по решению Совета нацбезопасности и обороны, введенному в действие президентом Владимиром Зеленским, были наложены санкции на ряд клириков УПЦ.

В частности, в список попали Петр Лебедь (митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры); бизнесмен и бывший депутат Верховной Рады трех созывов Вадим Новинский, также имеющий сан протодиакона УПЦ, а также ряд клириков с территорий, которые были или остаются под российской оккупацией.

В частности, это Ростислав Швец (митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь), Владимир Удовенко (митрополит Феодосийский и Керченский Платон, управляющий Феодосийской епархией), Александр Овсянников (епископ Джанкойский и Раздольненский Алексей, управляющий Джанкойской епархией), Вячеслав Опанасенко (епископ Коктебельский Агафон, викарий Феодосийской епархии) и Константин Чернышов (епископ Бахчисарайский Каллиник, викарий Симферопольской епархии).

Последние вместе с Александром Тарановым (архиепископом Ровеньковским и Свердловским Аркадием) указаны как подчиненные непосредственно Русской православной церкви. Также санкции введены против Олега Иванова (митрополита Изюмского и Купянского Елисея) и Алексея Масленникова (епископа Роменского и Буринского Иосифа).

11 декабря были введены санкции против еще семерых представителей церкви, в частности Ивана Паканича (митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, управляющий делами УПЦ) и Валентина Егоренко (митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, глава отдела внешних церковных связей УПЦ).

Также в санкционный список вошли Андрей Коваленко (митрополит Запорожский и Мелитопольский), Василий Поворознюк (митрополит Луганский и Алчевский), Александр Прокопенко (настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря), Александр Федоров (настоятель Свято-Успенского кафедрального собора в Херсоне) и Виктор Шинкарев (архиепископ Константиновский Паисий, викарий Горловской епархии).