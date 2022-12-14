СБУ завершила меры безопасности в епархиях УПЦ (МП) в девяти областях: нашли российские паспорта, литературу и пропуски оккупантов

Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.

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Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба СБУ.

На территории каждой епархии были обнаружены российские паспорта, георгиевские ленты, символика запрещенной партии ОПЗЖ и "методички" по распространению вражеской пропаганды через прихожан.

"Помимо этого, обнаружены слоги с прокремлевской литературой, в том числе авторства идеолога рашизма Ивана Ильина. В этих изданиях представители РФ отрицают существование украинского народа, его языка и культуры, а также ставят под сомнение украинскую государственность", - рассказали в СБУ.

В некоторых епархиях сотрудники спецслужбы нашли особенно поразившие вещи. В частности, в поселке Чернобаевка Херсонской области обнаружили бланки пропусков в оккупационные органы РФ, а во Львовской области нашли фото скрытых российских документов "об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами РФ".

На территории церквей в Закарпатской области находилось знамя так называемой "Республики Подкарпатская Русь" с текстом гимна "подкарпатских русинов". Выяснилось, что местный священник в проповедях называл "безбожниками-сатанистами" людей, празднующих Рождество 25 декабря.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

На территории одного из монастырей Ровенской области СБУ разоблачила послушника с российским паспортом и контактами в РФ. Пока проверяют его возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности в пользу спецслужб страны-агрессора.

Кроме того, в Роменской епархии обнаружена клирика с партбилетом Коммунистической партии бывшего СССР. В настоящее время все изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.

Напомним, СБУ завершила контрразведывательные мероприятия по объектам УПЦ (МП) в Харьковской области. По итогам проделанной работы, сотрудники спецслужбы обнаружили большое количество доказательств поддержки российских оккупантов со стороны епархии.

СБУ уже провела серию обысков в храмах УПЦ (МП) и каждый раз оказывалось, что богослужители поддерживают российскую агрессию и способствуют распространению тезисов пропаганды среди прихожан.

В частности, СБУ разоблачила диакона УПЦ (МП), агитировавшего за "присоединение" Запорожья к РФ. В своих "сообщениях" он отрицал существование украинского народа, его языка и культуры.