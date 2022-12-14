СБУ завершила безпекові заходи в єпархіях УПЦ (МП) в дев'ятьох областях: знайшли російські паспорти, літературу та перепустки окупантів

Служба безпеки України провели контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях.

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Про це 14 грудня повідомила пресслужба СБУ.

На території кожної єпархій знайшли російські паспорти, георгіївські стрічки, символіку забороненої партії ОПЗЖ і "методички" щодо поширення ворожої пропаганди через парафіян.

"Крім цього, виявлено склади з прокремлівською літературою, у тому числі авторства ідеолога рашизму Івана Ільїна. У цих виданнях представники РФ заперечують існування українського народу, його мови і культури, а також ставлять під сумнів українську державність", — розповіли в СБУ.

В деяких єпархіях співробітники спецслужби знайшли речі, які особливо вразили. Зокрема, у селищі Чорнобаївка Херсонської області виявили бланки перепусток до окупаційних органів РФ, а в у Львівській області знайшли фото прихованих російських документів "об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами РФ".

На території церков у Закарпатській області знаходився прапор так званої "Республіки Підкарпатська Русь" з текстом гімну "підкарпатських русинів". З'ясувалося, що місцевий священник у проповідях називав "безбожниками-сатаністами" людей, які святкують Різдво 25 грудня.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

На території одного з монастирів Рівненської області СБУ викрила послушника з російським паспортом і контактами в РФ. Наразі перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності на користь спецслужб країни-агресора.

Крім того, в Роменській єпархії виявлено клірика з партквитком Комуністичної партії колишнього СРСР. Наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Нагадаємо, СБУ завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області. За підсумками проведеної роботи, співробітники спецслужби виявила велику кількість доказів підтримки російських окупантів зі сторони єпархії.

СБУ провела вже серію обшуків у храмах УПЦ (МП) і кожного разу виявлялося, що богослужителі підтримують російську агресію та сприяють поширенню тез пропаганди серед парафіян.

Зокрема, СБУвикрила диякона УПЦ (МП), який агітував за "приєднання" Запоріжжя до РФ. У своїх "дописах" він заперечував існування українського народу, його мови і культури.