СБУ має продовжити підриви військових об’єктів на території Росії, - експерт

Українські спецслужби мають продовжувати підриви в тилу ворога. Міф, що такі дії провокують ракетні обстріли, – російська пропаганда.

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Про це заявив політичний експерт Тарас Загородній у своєму блозі на Цензор.НЕТ.

За його словами, вибухи на російських аеродромах зменшили потужність ракетного залпу по Україні, що дозволило ефективніше реагувати ППО.

"Останнім обстрілам передувала "бавовна" на військових аеродромах в глибині Росії. Причому, ми вдарили не просто по авіабазах, а саме по тих літаках, які оснащені крилатими ракетами. Як мінімум три ракетоносці були виведені з ладу і не змогли взяти участь у новій атаці (на фотографіях ушкоджених літаків видно ракети X-22). Все це зменшило потужність ракетного залпу, дозволило ППО ефективніше реагувати на цей удар", — підкреслив Загородній.

Політолог пропонує кілька варіантів того, що далі потрібно робити Україні для ефективного опору російським ударам.

"По-перше, необхідно встановити точний список всіх причетних до ракетних обстрілів. Крім "кремлівського старця" і його оточення, це і виконавці наказів. В цьому контексті звернув би увагу на слова керівника СБУ Малюка, що служба встановлює поіменний список осіб причетних до обстрілу. Десятки відкритих кримінальних справ – не формальність. Бо вони цілком можуть стати основою для розгляду в Гаазі. По-друге, Україна зобов’язана відповідати ударом на удар. І тут бачу суттєвий злам в останні місяці", — акцентує Загородній.

Експерт підкреслює необхідність створення вітчизняного флоту морських дронів.

"Це унікальна розробка СБУ. Загалом, те що в службі, після приходу нового керівника, почали будувати "Український Моссад", який буде відповідати ударом на удар – правильна і єдина можлива комунікація з ворогом. Чим більші рахунки будуть приходити на Красную Площадь Москви з київської вулиці Володимирської, тим краще", — резюмував Загородній.