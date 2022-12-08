СБУ должна продолжить подрывы военных объектов на территории России, - эксперт

Украинские спецслужбы должны продолжать подрывы в тылу врага. Миф, что такие действия провоцируют ракетные обстрелы, – российская пропаганда.

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Об этом заявил политический эксперт Тарас Загородний в своем блоге на Цензор.НЕТ.

По его словам, взрывы на российских аэродромах снизили мощность ракетного залпа по Украине, что позволило эффективнее реагировать ПВО.

"Последним обстрелам предшествовала "бавовна" на военных аэродромах в глубине России. Причем мы ударили не просто по авиабазам, а именно по тем самолетам, которые оснащены крылатыми ракетами. Как минимум три ракетоносца были выведены из строя и не смогли принять участие в новой атаке (на фотографиях поврежденных самолетов видны ракеты X-22). Все это снизило мощность ракетного залпа, позволило ПВО эффективнее реагировать на этот удар", — подчеркнул Загородний.

Политолог предлагает несколько вариантов того, что дальше следует делать Украине для эффективного сопротивления российским ударам.

"Во-первых, необходимо установить точный список всех причастных к ракетным обстрелам. Кроме "кремлевского старца" и его окружения это и исполнители приказов. В этом контексте обратил бы внимание на слова руководителя СБУ Малюка, что служба устанавливает поименный список лиц, причастных к обстрелу. Десятки открытых уголовных дел – не формальность. Они вполне могут стать основой для рассмотрения в Гааге. Во-вторых, Украина обязана отвечать ударом на удар. И здесь вижу существенный перелом в последние месяцы", – акцентирует Загородний.

Эксперт подчеркивает необходимость создания отечественного флота морских дронов.

"Это уникальная разработка СБУ. В целом то, что в службе, после прихода нового руководителя, начали строить "Украинский Моссад", который будет отвечать ударом на удар, – правильная и единственно возможная коммуникация с врагом. Чем большие счета будут приходить на Красную Площадь Москвы с киевской улицы Владимирской, тем лучше", — резюмировал Загородний.