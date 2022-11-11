Зібрано кошти на перший морський дрон, він матиме назву "Херсон"

Українці вже зібрали на перший морський дрон на фандрейзинговій платформі UNITED24, він отримає символічну назву - "Херсон".

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Зібрано на перший морський дрон. Він матиме назву "Херсон", - зазначив він.

Кошти на перший дрон були зібрана всього за декілька годин.

За словами Федорова, один апарат коштує 10 мільйонів гривень. За п’ятницю, 11 листопада, планують зібрати на перші 10 штук. Всього кошти збирають на 100 морських дронів українського виробництва.

"Вони можуть суттєво змінити ситуацію в акваторії Чорного моря. Маленькі та швидкі, дрони здатні успішно атакувати російські кораблі вартістю сотні мільйонів доларів. Подібні безпілотники вже показали себе в бухті Севастополя, вразивши флагман російського флоту "Адмірал Макаров". Після цього Росія втратила беззаперечну перевагу на воді", - додав міністр.

Нагадаємо, у п’ятницю, 11 листопада, на фандрейзинговій платформі UNITED24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 11 листопада повідомило, що Збройні сили України в ході активного контрнаступу на півдні звільнили ряд населених пунктів та розпочали деокупацію Херсона. Підрозділи українських військових зайшли в місто.