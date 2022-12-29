74% українців підтримують введення санкцій проти вищого духовенства УПЦ - опитування

Введення Україною санкцій проти представників вищого духовенства Української православної церкви підтримують 74% українців. Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

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В свою чергу, 54% підтримують таке рішення безапеляційно. Проти виступає 12% опитаних, а ще 14% на сьогодні не визначилися зі свою позицією щодо цього питання.

При цьому навіть серед вірян самої УПЦ 30% таке рішення підтримують, хоча відносна більшість у 46% не підтримує. Ще 24% з них не змогли визначитися.

Серед "просто православних" рівень підтримки введення зазначених санкцій складає 64%, серед "просто християн" - 67%, серед віруючих у Бога без віднесення себе до якогось віросповідання - 66%, серед атеїстів, невіруючих та агностиків - 71.

Найбільшою ж пітримкою - 88% - такі заходи користуються серед вірян Православної церкви України. Втім, і серед них є 4% тих, хто виступає проти. Також серед них найменша частка тих, кому важко відповісти на це питання, - 9%.

Опитування проводилося з 13 по 21 грудня методом face-to-face на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Вибірка респондентів відповідала демографічній структурі дорослого населення відповідних територій (за віком, статтю, типом поселення) на початок 2022 року. Усього опитано 2018 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що 1 грудня за рішенням Ради нацбезпеки та оборони, введеним у дію президентом Володимиром Зеленським було накладено санкції на низку кліриків УПЦ.

Зокрема, до списку потрапили Петро Лебідь (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври); бізнесмен та колишній депутат Верховної Ради трьох скликань Вадим Новинський, який також має сан протодиякона УПЦ, а також низка кліриків з територій, які були чи залишаються під російською окупацією.

Зокрема, це Ростислав Швець (митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар), Володимир Удовенко (митрополит Феодосійський і Керченський Платон, керуючий Феодосійською єпархією), Олександр Овсянніков (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій, керуючий Джанкойською єпархією), В’ячеслав Опанасенко (єпископ Коктебельский Агафон, вікарій Феодосійської єпархії) та Костянтин Чернишов (єпископ Бахчисарайський Каллінік, вікарій Сімферопольської єпархії).

Останні разом з Олександром Тарановим (архієпископом Ровеньківським і Свердловським Аркадієм) вказані як підпорядковані вже безпосередньо Руській православній церкві. Також санкції введено проти Олега Іванова (митрополита Ізюмського і Куп’янського Єлисея) та Олексія Масленікова (єпископа Роменського і Буринського Iосифа).

11 грудня було введено санкції проти ще сімох представників церкви, зокрема Івана Паканича (митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, керуючий справами УПЦ) та Валентина Єгоренка (митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ).

Також до санкційного списку увійши Андрій Коваленко (митрополит Запорізький і Мелітопольський), Василь Поворознюк (митрополит Луганський і Алчевський), Олександр Прокопенко (настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря), Олександр Федоров (настоятель Свято-Успенського кафедрального собору в Херсоні) та Віктор Шинкарьов (архієпископ Костянтинівський Паїсій, вікарій Горлівської єпархії).