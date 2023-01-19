Уряд пропонує заборонити релігійні організації, центр управління якими знаходиться в РФ

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №8371 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", яким пропонує унеможливити діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

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Про це 19 січня повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєкт передбачає внесення відповідних змін до ЗУ "Про свободу совісті та релігійні організації", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".

"Законопроект спрямований на забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів", — резюмував Мельничук.

Наразі текст документу відсутні на сайті Верховної Ради України.

Зауважимо, що в УПЦ (МП) стверджують, що є "самостійною і незалежною організацією у своєму управлінні та устрої". В статуті РПЦ офіційно закріплений особливий статус УПЦ з центром управління в м Києві.

Водночас Служба безпеки України виявила десятки підтверджень зв'язків богослужителів УПЦ (МП) з РПЦ та російськими спецслужбами. СБУ провела вже серію обшуків у храмах УПЦ (МП) і кожного разу виявлялося, що богослужителі підтримують російську агресію та сприяють поширенню тез пропаганди серед парафіян.

Тому Рада також розглядає інший законопроект - №8221, який передбачає заборону в Україні Московського патріархату.