Правительство предлагает запретить религиозные организации, центр управления которыми находится в РФ

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций", которым предлагает сделать невозможной деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

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Об этом 19 января сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект предусматривает внесение соответствующих изменений в ЗУ "О свободе совести и религиозных организациях", "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований".

"Законопроект направлен на обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозному признаку, содействие консолидации украинского общества и защите национальных интересов", - резюмировал Мельничук.

Пока текст документа отсутствует на сайте Верховной Рады Украины.

Отметим, что в УПЦ (МП) утверждают, что являются "самостоятельной и независимой организацией в своем управлении и устройстве". В уставе РПЦ официально закреплен особый статус УПЦ с центром управления в г. Киеве.

В то же время, Служба безопасности Украины выявила десятки подтверждений связей богослужителей УПЦ (МП) с РПЦ и российскими спецслужбами. СБУ провела серию обысков в храмах УПЦ (МП) и каждый раз оказывалось, что богослужители поддерживают российскую агрессию и способствуют распространению тезисов пропаганды среди прихожан.

Поэтому Рада также рассматривает другой законопроект - №8221, предусматривающий запрет в Украине Московского патриархата.