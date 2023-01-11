Прислужник монастыря УПЦ (МП) призвал к захвату Киева

Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника агрессора в Житомирской области. Злоумышленником оказался прислужник Спасо-Покровского женского монастыря местной епархии УПЦ (МП).

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения злоумышленник публично поддержал российских захватчиков и оправдывал военные преступления.

Для этого он присоединился к прокремлевскому телеграмму-сообществу "русская весна".

Там он призвал оккупантов уничтожать украинцев и захватить Киев.

Кроме этого, активно публиковал одобрительные комментарии относительно вражеских ракетных ударов по украинским городам.

Особо "отмечал" воздушные атаки на объекты энергетики и социальные учреждения, в том числе школы и больницы.

В своих сообщениях злоумышленник популяризировал рашистов и занимался дискредитацией подразделений Сил обороны.

Также он агитировал граждан не вступать в ряды украинских защитников.

По инициативе СБУ обнаруженные материалы были переданы на комплексную судебную психолого-лингвистическую экспертизу.

По выводам экспертов, документированные "публикации" угрожают государственной безопасности Украины.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников). Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения ", – сообщили в СБУ.

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины главы епархии УПЦ (МП) в Винницкой области, который публично оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины.