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Зеленский лишил гражданства 13 священников УПЦ МП – СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил ряд священников УПЦ МП украинского гражданства.
Об этом сообщает издание LB.ua со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, речь идет об указе № 898/2022 от 28.12.2022.
"Речь идет о приостановлении гражданства 13 представителей УПЦ", - сообщают собеседники LB.ua.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В список вошли представители Донецкой, Крымской и Роменской епархий, а также Одесской и Буковинской.
По информации издания, гражданство потеряли:
- Елецких Анатолий Иванович - митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которому СБУ вручило подозрение в госизмене.
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Аницой Сергей Леонидович – викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергей, на которого, по данным LB.ua, записано все имущество Ионафана.
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Виниченко Владимир Семенович – архиепископ Новоазовский Варсонофий (Донецкая епархия).
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Градомский Виктор Анатольевич – протоиерей Виктор, настоятель храма Александра Невского (Одесская епархия).
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Доненко Николай Николаевич — викарный архиерей, епископ Ялтинский Нестор.
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Егоренко Валентин Владимирович - митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, у которого СБУ проводила обыски и нашла российские паспорта "руководства епархиальных структур", в том числе его собственный. Было также сообщение об обнаружении в епархиальных компьютерах детской порнографии.
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Масленников Алексей Александрович – митрополит Роменский и Буринский Иосиф (Роменская епархия).
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Середний Иван Петрович – митрополит Днепропетровский и Павлоградский.
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Скобиола Андрей Петрович – архиепископ Волновахский, викарий Донецкой епархии, настоятель Святовасиловского мужского монастыря.
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Таранов Александр Борисович — архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий, отличившийся коллаборационизмом и бежавший в Россию.
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Швец Ростислав Филиппович – митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.
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Шинкарев Виктор Сергеевич - архиепископ Константиновский Паисий, по данным СМИ, активно участвовал в мероприятиях террористической организации "ДНР".
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Яковенко Игорь Федорович – митрополит Святогорский, викарий Донецкой епархии, наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры.
Кроме того, по информации LB.ua, уведомление о потере гражданства указанными лицами получила также Государственная миграционная служба. Согласно действующим правилам, в дальнейшем они могут быть депортированы.
Напомним, 1 декабря, СНБО поручил Кабмину в двухмесячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине УПЦ МП. А в конце декабря прошлого года КС признал конституционным закон, обязывающий УПЦ МП указывать свою принадлежность к МП.
СБУ уже провела серию обысков в храмах УПЦ (МП) и каждый раз оказывалось, что богослужители поддерживают российскую агрессию и способствуют распространению тезисов пропаганды среди прихожан.
В частности, СБУ разоблачила диакона УПЦ (МП), агитировавшего за "присоединение" Запорожья к РФ. В своих "сообщениях" он отрицал существование украинского народа, его языка и культуры.