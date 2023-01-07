Зеленский лишил гражданства 13 священников УПЦ МП – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил ряд священников УПЦ МП украинского гражданства.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает издание LB.ua со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, речь идет об указе № 898/2022 от 28.12.2022.

"Речь идет о приостановлении гражданства 13 представителей УПЦ", - сообщают собеседники LB.ua.

В список вошли представители Донецкой, Крымской и Роменской епархий, а также Одесской и Буковинской.

По информации издания, гражданство потеряли:

Елецких Анатолий Иванович - митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которому СБУ вручило подозрение в госизмене.

Аницой Сергей Леонидович – викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергей, на которого, по данным LB.ua, записано все имущество Ионафана.



Виниченко Владимир Семенович – архиепископ Новоазовский Варсонофий (Донецкая епархия).



Градомский Виктор Анатольевич – протоиерей Виктор, настоятель храма Александра Невского (Одесская епархия).



Доненко Николай Николаевич — викарный архиерей, епископ Ялтинский Нестор.



Егоренко Валентин Владимирович - митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, у которого СБУ проводила обыски и нашла российские паспорта "руководства епархиальных структур", в том числе его собственный. Было также сообщение об обнаружении в епархиальных компьютерах детской порнографии.



Масленников Алексей Александрович – митрополит Роменский и Буринский Иосиф (Роменская епархия).



Середний Иван Петрович – митрополит Днепропетровский и Павлоградский.



Скобиола Андрей Петрович – архиепископ Волновахский, викарий Донецкой епархии, настоятель Святовасиловского мужского монастыря.



Таранов Александр Борисович — архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий, отличившийся коллаборационизмом и бежавший в Россию.



Швец Ростислав Филиппович – митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.



Шинкарев Виктор Сергеевич - архиепископ Константиновский Паисий, по данным СМИ, активно участвовал в мероприятиях террористической организации "ДНР".



Яковенко Игорь Федорович – митрополит Святогорский, викарий Донецкой епархии, наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры.



Кроме того, по информации LB.ua, уведомление о потере гражданства указанными лицами получила также Государственная миграционная служба. Согласно действующим правилам, в дальнейшем они могут быть депортированы.

Напомним, 1 декабря, СНБО поручил Кабмину в двухмесячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине УПЦ МП. А в конце декабря прошлого года КС признал конституционным закон, обязывающий УПЦ МП указывать свою принадлежность к МП.

СБУ уже провела серию обысков в храмах УПЦ (МП) и каждый раз оказывалось, что богослужители поддерживают российскую агрессию и способствуют распространению тезисов пропаганды среди прихожан.

В частности, СБУ разоблачила диакона УПЦ (МП), агитировавшего за "присоединение" Запорожья к РФ. В своих "сообщениях" он отрицал существование украинского народа, его языка и культуры.