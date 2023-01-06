Очередной рейд СБУ на УПЦ (МП) – очередные найденные триколоры, пророссийские агитки и многое другое

В епархиях УПЦ Московского патриархата (или РПЦ в Украине) в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях СБУ во время обысков обнаружила библиотеки с прокремлевской литературой, агитационные листовки запрещенных политических партий в Украине и российскую символику.

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"В результате следственно-оперативных действий секретарю Кировоградской епархии поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений)", - говорят в СБУ.

Более того, на территории церкви Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Херсонской области обнаружены бывшие склады с имуществом оккупационных группировок РФ. Захватчики обустроили их при содействии настоятеля церкви протоиерея Анатолия Корнева.

"Он наладил контакт с руководством оккупационной администрации и был на прямой связи с представителями ФСБ. Во время увольнения Херсона клирик сбежал вместе со своими российскими "кураторами" на левый берег Днепра", – говорится в сообщении.

В помещениях Свято-Троицкого Межирицкого монастыря в Ровенской области в результате обысков обнаружены пропагандистские материалы общественного объединения, которое возглавляет подозреваемый в государственной измене Виктор Медведчук.

А в Днепропетровской области сотрудники СБУ предотвратили попытку вывоза прокремлевской литературы из местной епархии. При выезде с территории церкви правоохранители остановили автомобиль, из которого изъяли тираж брошюр запрещенной партии "ОПЗЖ" и других антиукраинских материалов.

"В настоящее время все выявленные доказательства направлены на экспертизу. После этого будут совершаться другие процессуальные действия, чтобы привлечь виновных к ответственности", – подчеркнули в СБУ.

Напомним, 1 декабря, СНБО поручил Кабмину в двухмесячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине УПЦ МП. А в конце декабря прошлого года КС признал конституционным закон, обязывающий УПЦ МП указывать свою принадлежность к МП.