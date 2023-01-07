- Тип
- Оновлено Оновлено
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Зеленський позбавив громадянства 13 священників УПЦ МП - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський своїм указом позбавив низку священиків УПЦ МП українського громадянства.
Про це повідомляє видання LB.ua з посиланням на власні джерела.
За інформацією видання, йдеться про указ № 898/2022 від 28.12.2022.
"Йдеться про призупинення громадянства 13 представників УПЦ", - повідомляють співрозмовники LB.ua.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначається, що в список увійшли представники Донецької, Кримської та Роменської єпархій, а також Одеської та Буковинської.
За інформацією видання, громадянство втратили:
- Єлецьких Анатолій Іванович — митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан, якому СБУ вручило підозру у держзраді.
-
Аніцой Сергій Леонідович — вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій, на якого, за даними LB.ua, записано усе майно Іонафана.
-
Вініченко Володимир Семенович — архієпископ Новоазовський Варсонофій (Донецька єпархія).
-
Градомський Віктор Анатолійович — протоієрей Віктор, настоятель храму Олександра Невського (Одеська єпархія).
-
Донєнко Микола Миколайович — вікарний архієрей, єпископ Ялтинський Нестор.
-
Єгоренко Валентин Володимирович — митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій, у якого СБУ проводила обшуки та знайшла російські паспорти "керівництва єпархіальних структур", зокрема його власний. Також було повідомлення про виявлення в єпархіальних комп’ютерах дитячої порнографії.
-
Масленніков Олексій Олександрович — митрополит Роменський і Буринський Іосиф (Роменськая єпархія).
-
Середній Іван Петрович — митрополит Дніпропетровський і Павлоградський.
-
Скобіола Андрій Петрович — архієпископ Волноваський, вікарій Донецької єпархії, настоятель Святовасилівського чоловічого монастиря.
-
Таранов Олександр Борисович — архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій, який відзначився колабораціонізмом та втік до Росії.
-
Швець Ростислав Пилипович — митрополит Симферопольський і Кримський Лазар.
-
Шинкарьов Віктор Сергійович — архиєпископ Костянтинівський Паїсій, за даними ЗМІ, брав активну участь в заходах терористичної організації "ДНР".
-
Яковенко Ігор Федорович — митрополит Святогірський, вікарій Донецької єпархії, намісник Свято-Успенської Святогірської Лаври.
Крім того, за інформацією LB.ua, повідомлення про втрату громадянства зазначеними особами отримала також Державна міграційна служба. Згідно з чинними правилами, надалі вони можуть бути депортовані.
Нагадаємо, 1 грудня, РНБО доручила Кабміну у двомісячний строк внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні УПЦ МП. А наприкінці грудня минулого року КС визнав конституційним закон, що зобов'язує УПЦ МП вказувати свою приналежність до МП.
СБУ провела вже серію обшуків у храмах УПЦ (МП) і кожного разу виявлялося, що богослужителі підтримують російську агресію та сприяють поширенню тез пропаганди серед парафіян.
Зокрема, СБУвикрила диякона УПЦ (МП), який агітував за "приєднання" Запоріжжя до РФ. У своїх "дописах" він заперечував існування українського народу, його мови і культури.