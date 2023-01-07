Зеленський позбавив громадянства 13 священників УПЦ МП - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський своїм указом позбавив низку священиків УПЦ МП українського громадянства.

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Про це повідомляє видання LB.ua з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, йдеться про указ № 898/2022 від 28.12.2022.

"Йдеться про призупинення громадянства 13 представників УПЦ", - повідомляють співрозмовники LB.ua.

Зазначається, що в список увійшли представники Донецької, Кримської та Роменської єпархій, а також Одеської та Буковинської.

За інформацією видання, громадянство втратили:

Єлецьких Анатолій Іванович — митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан, якому СБУ вручило підозру у держзраді.

Аніцой Сергій Леонідович — вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій, на якого, за даними LB.ua, записано усе майно Іонафана.



Вініченко Володимир Семенович — архієпископ Новоазовський Варсонофій (Донецька єпархія).



Градомський Віктор Анатолійович — протоієрей Віктор, настоятель храму Олександра Невського (Одеська єпархія).



Донєнко Микола Миколайович — вікарний архієрей, єпископ Ялтинський Нестор.



Єгоренко Валентин Володимирович — митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій, у якого СБУ проводила обшуки та знайшла російські паспорти "керівництва єпархіальних структур", зокрема його власний. Також було повідомлення про виявлення в єпархіальних комп’ютерах дитячої порнографії.



Масленніков Олексій Олександрович — митрополит Роменський і Буринський Іосиф (Роменськая єпархія).



Середній Іван Петрович — митрополит Дніпропетровський і Павлоградський.



Скобіола Андрій Петрович — архієпископ Волноваський, вікарій Донецької єпархії, настоятель Святовасилівського чоловічого монастиря.



Таранов Олександр Борисович — архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій, який відзначився колабораціонізмом та втік до Росії.



Швець Ростислав Пилипович — митрополит Симферопольський і Кримський Лазар.



Шинкарьов Віктор Сергійович — архиєпископ Костянтинівський Паїсій, за даними ЗМІ, брав активну участь в заходах терористичної організації "ДНР".



Яковенко Ігор Федорович — митрополит Святогірський, вікарій Донецької єпархії, намісник Свято-Успенської Святогірської Лаври.



Крім того, за інформацією LB.ua, повідомлення про втрату громадянства зазначеними особами отримала також Державна міграційна служба. Згідно з чинними правилами, надалі вони можуть бути депортовані.

Нагадаємо, 1 грудня, РНБО доручила Кабміну у двомісячний строк внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні УПЦ МП. А наприкінці грудня минулого року КС визнав конституційним закон, що зобов'язує УПЦ МП вказувати свою приналежність до МП.

СБУ провела вже серію обшуків у храмах УПЦ (МП) і кожного разу виявлялося, що богослужителі підтримують російську агресію та сприяють поширенню тез пропаганди серед парафіян.

Зокрема, СБУвикрила диякона УПЦ (МП), який агітував за "приєднання" Запоріжжя до РФ. У своїх "дописах" він заперечував існування українського народу, його мови і культури.