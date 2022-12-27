Оренду УПЦ двох храмів Києво-Печерської лаври унеможливлено "до закінчення перевірки" - Мінкульт

Міністерство культури та інформаційної політики визнає, що саме воно рекомендувало Національному історико-культурному Києво-Печерському заповіднику не продовжувати з 1 січня договір оренди Українською православною церквою Успенського собору та Трапезної церкви на території Києво-Печерської лаври, яка знаходиться у віданні заповідника. Про це написав у своєму Telegram-каналі міністр Олександр Ткаченко.

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"До нас звернувся виконуючий обов'язки генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександр Рудник щодо питання договору оренди УПЦ Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, яка закінчується 31 грудня згідно договору 1-6 та 2-6 від 17 червня 2016 року. Ми рекомендували не продовжувати оренду", - зазначив він.

За словами міністра, таку позицію відомство зайняло з огляду на завершення терміну дії договорів та указу президента Володимира Зеленського №820 від 1 грудня, який було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про окремі аспекти діяльності релігійних організацій і застосування персональних санкцій.

"Відповідний лист Олександр Рудник направив високопреосвященнішому Павлу, митрополиту Вишгородському та Чорнобильському, наміснику Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври", - додав Ткаченко.

Чиновник нагадав, що наразі створено міжвідомчу урядову комісію для вивчення питання подальшого використання майна заповідника. Відповідно, за його словами, "з огляду на те, що на Верхній Лаврі угода закінчується, то до закінчення терміну перевірки використання церковного майна унеможливлюється".

Зазначимо при цьому, що виступаючи у вівторок в ефірі національного марафону, Ткаченко заявив також, що комісією буде також перевірено правомірність використання майна та, власне, самої безстрокової угоди від 2013 року щодо оренди УПЦ Нижньої Лаври.

Нагадаємо, що напередодні намісник лаври Павел опублікував відеозвернення, у якому повідомив, що заповідник відмовив його церкві в продовженні можливості використовувати для богослужінь храми Верхньої Лаври, і про це було повідомлено лише 26 грудня, а не за місяць, як це має бути. Він також закликав Зеленського втрутитися в ситуацію.

Нагадаємо, що вказаним рішенням від 1 грудня РНБО доручила Кабміну у двомісячний строк внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні УПЦ, що має статус широкої автономії у канонічному підпорядкуванні Руської (Російської) православної церкви.

Серед рішень РНБО також було доручення уряду забезпечити у двомісячний строк "перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном", яке наразі перебуває на території історико-культурного заповідника, тобто у віданні Мінкульту. Таким чином, вона має бути завершена до 1 лютого. Про Нижню ж лавру при цьому не йшлося.

3 грудня Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому, як заявив він сам, розглядалися "подальші кроки в напрямку повної духовної незалежності України й захисту нашої держави від неформальних мереж впливу держави-терориста".

Додамо, що на використання щонайменше Верхньої лаври претендує наразі Православна церква України, яка, в свою чергу, не визнається з боку УПЦ. У травні вона створила у своїй структурі власну релігійну організацію “Києво-Печерська лавра (чоловічий монастир)”, затвердила її статут і безпосередньо підпорядкувала її предстоятелю церкви Епіфанію. 1 грудня, коли й відбулося зазначене засідання РНБО, її було офіційно зареєстровано як юридичну особу.