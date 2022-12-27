Аренда УПЦ двух храмов Киево-Печерской лавры сделана невозможной "до окончания проверки" - Минкульт

Министерство культуры и информационной политики признает, что именно оно рекомендовало Национальному историко-культурному Киево-Печерскому заповеднику не продлевать с 1 января договор аренды Украинской православной церкви Успенского собора и Трапезной церкви на территории Киево-Печерской лавры, которая находится в ведении заповедника. Об этом написал в своем Telegram-канале министр Александр Ткаченко.

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"К нам обратился исполняющий обязанности генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра Александр Рудник по вопросу договора аренды УПЦ Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, которая истекает 31 декабря согласно договору 1-6 и 2-6 от 17 июня 2016 года". Мы рекомендовали не продлевать аренду", - отметил он.

По словам министра, такую позицию ведомство заняло с учетом истечения срока действия договоров и указа президента Владимира Зеленского №820 от 1 декабря, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций и применении персональных санкций.

"Соответствующее письмо Александр Рудник направил высокопреосвященнейшему Павлу, митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому, наместнику Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры", - добавил Ткаченко.

Чиновник напомнил, что в настоящее время создана межведомственная правительственная комиссия для изучения вопроса дальнейшего использования имущества заповедника. Соответственно, по его словам, "учитывая, что на Верхней Лавре соглашение истекает, то до окончания срока проверки использование церковного имущества стало невозможным".

Отметим при этом, что, выступая во вторник в эфире национального марафона, Ткаченко заявил также, что комиссией будет также проверена правомерность использования имущества и, собственно, самого бессрочного соглашения от 2013 года по аренде УПЦ Нижней Лавры.

Напомним, что накануне наместник лавры Павел опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что заповедник отказал его церкви в продлении возможности использовать для богослужений храмы Верхней Лавры, и об этом было сообщено только 26 декабря, а не за месяц, как это должно быть. Он также призвал Зеленского вмешаться в ситуацию.

Напомним, что указанным решением от 1 декабря СНБО поручил Кабмину в двухмесячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине УПЦ, имеющей статус широкой автономии в каноническом подчинении Русской православной церкви.

Среди решений СНБО также было поручение правительству обеспечить в двухмесячный срок "проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий пользования религиозными организациями имуществом", которое находится на территории историко-культурного заповедника, то есть в ведении Минкульта. Таким образом, оно должно быть завершено до 1 февраля. О Нижней же лавре при этом речь не шла.

3 декабря Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором, как заявил он сам, рассматривались "дальнейшие шаги в направлении полной духовной независимости Украины и защиты нашего государства от неформальных сетей влияния государства-террориста".

Добавим, что на использование по крайней мере Верхней лавры претендует ныне Православная церковь Украины, которая, в свою очередь, не признается со стороны УПЦ. В мае она создала в своей структуре собственную религиозную организацию "Киево-Печерская лавра (мужской монастырь)", утвердила ее устав и непосредственно подчинила ее предстоятелю церкви Епифанию. 1 декабря, когда и состоялось указанное заседание СНБО, она было официально зарегистрирована как юридическое лицо.